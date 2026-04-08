سفير سلطنة عمان يشارك في افتتاح سفارة إستونيا بالقاهرة

شارك السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح سفارة إستونيا بالقاهرة.

وافتتح رئيس برلمان إستونيا، لوري هوسار، برفقة سفيرة إستونيا بالقاهرة أنجريد آمر، مقرًا جديدًا لسفارة بلاده بحي الزمالك بالقاهرة في أبريل 2026، بحضور دبلوماسي رفيع المستوى.

الجدير بالذكر أن العلاقات العمانية الإستونية تشهد نمواً مطرداً، تركز على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني.

عقد الجانبان مشاورات سياسية رفيعة المستوى (سبتمبر 2025) لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.