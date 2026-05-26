غارة بمسيرة على بلدة حدودية سودانية تسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل

أسفرت غارة جوية بطائرة مسيرة، قامت بها قوات الدعم السريع المتمردة، عن مقتل 14 شخصاً، معظمهم من النساء، في بلدة الطاينة السودانية على الحدود مع تشاد، حسبما أفاد أحد الناجين من الهجوم ومسؤول حكومي يوم الثلاثاء.

قال أحد الناجين، مستخدماً اتصالاً بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إن السكان الذين سارعوا لدفن الموتى "عثروا على 14 جثة في موقع التفجير، معظمهم من النساء".



وقالوا إن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين "استهدف تجمعاً للنساء يبعن الطعام والشاي في سوق الطاينة".

تعد الهجمات المميتة على المواقع المدنية، بما في ذلك الأسواق، شائعة في الحرب بالنسبة لقوات الدعم السريع، والتي أسفرت منذ أبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف.

من المستحيل تأكيد عدد القتلى بدقة، لكن عمال الإغاثة يقدرون أن أكثر من 200 ألف شخص قد لقوا حتفهم.

أكد مسؤول حكومي وقوع الهجوم وقال إن السلطات "تعمل على حصر عدد الضحايا".

تعرضت مدينة الطاينة الواقعة على الحدود مع تشاد في أقصى غرب منطقة دارفور لهجمات منتظمة من قوات الدعم السريع هذا العام.

وتواجه المدينة خطراً وشيكاً بالمجاعة، وفقاً لتحليل الأمن الغذائي للأمم المتحدة، وقد فرّ الآلاف عبر الحدود إلى تشاد.

عززت الجماعات شبه العسكرية العام الماضي سيطرتها على منطقة دارفور، لكن القوات المشتركة، وهي تحالف من الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش، تحتفظ بجيوب بالقرب من الحدود، بما في ذلك منطقة الطاينة.

أصبحت حرب الطائرات بدون طيار سمة بارزة بشكل متزايد في الحرب، حيث يقوم كلا الجانبين بشن ضربات بالمسيرات في جميع أنحاء البلاد مع إبقاء قواتهما المستنزفة بعيدة عن خطوط المواجهة.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُتل ما لا يقل عن 880 مدنياً في غارات الطائرات بدون طيار بين شهري يناير وأبريل.

تسببت الحرب، التي دخلت عامها الرابع، في أكبر أزمات الجوع والنزوح في العالم.

في ولاية شمال دارفور وحدها، حيث تقع مدينة الطاينة، نزح 1.7 مليون شخص، ويقف مئات الآلاف على حافة المجاعة.