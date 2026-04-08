يونيفيل: تصعيد غير مسبوق جنوب لبنان.. عشرات الغارات و30 استهدافًا لقواتنا منذ بدء الحرب

أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات البعثة تعمل في ظروف أمنية بالغة الصعوبة داخل منطقة عملياتها في جنوب لبنان، في ظل استمرار التصعيد العسكري.

تطورات الأوضاع الميدانية

وأوضح خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أن المنطقة تشهد دمارًا كبيرًا، لافتًا إلى أن معظم القرى في الجنوب أصبحت شبه خالية من السكان نتيجة تطورات الأوضاع الميدانية وتوسع نطاق العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن قوات يونيفيل تعرضت منذ بدء الحرب إلى نحو 30 عملية استهداف، أسفرت عن سقوط 3 قتلى و17 مصابًا من عناصر البعثة، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها قوات حفظ السلام.

محاولة لخفض التصعيد

وأضاف أن البعثة تواصل اتصالاتها مع الجانبين اللبناني وإسرائيل في محاولة لخفض التصعيد ومنع مزيد من التدهور الأمني، مؤكدًا رصد عشرات الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة اليوم.

خطورة استمرار العمليات العسكرية

واعتبر أن الغارات الأخيرة تعد الأعنف منذ بداية التصعيد، محذرًا من خطورة استمرار العمليات العسكرية على الاستقرار الإقليمي وسلامة المدنيين وقوات حفظ السلام.

