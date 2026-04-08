نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
أخبار العالم

مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على لبنان.. وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري

فرناس حفظي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، سلسلة الضربات والغارات الإسرائيلية السافرة التي استهدفت مناطق واسعة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية.

 وأعربت مصر عن استهجانها وإدانتها الكاملة لهذا العدوان الغاشم، وما يتضمنه من استهداف متعمد وممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنية التحتية، بما يمثل تعدياً سافراً على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، والتى تأتى بعد يوم واحد من اعلان الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار، تتعارض تماما مع الروح البناءة والإيجابية التى تولدت فى المنطقة عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار، وتعكس نية مُبيتة لمحاولة افشال الجهود الدؤوبة التى تبذلها أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد وتغليب الحوار والدبلوماسية، ومحاولة جديدة من اسرائيل لجر المنطقة لفوضى شاملة. 

وتهيب مصر بكافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي المتهور والخطير لمنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار. 

وتجدد مصر دعمها وتضامنها الثابت للبنان الشقيق وتشدد على ضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لزعزعة أمنها أو تقويض مؤسساتها الوطنية.

وتنوه وزارة الخارجية إلى أن السفارة المصرية فى بيروت على تواصل مع الجالية المصرية فى بيروت لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوبة، وتؤكد أن احوال الجالية مطمئنة حتى الان، ولم ترصد السفارة بلاغات عن إصابات لأبناء الجالية المصرية.

