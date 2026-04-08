إيطاليا: إسرائيل أطلقت النار على مركبة تابعة لقوة حفظ السلام الإيطالية في لبنان

قال وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إن إطلاق النار التحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي ألحق أضرارا بمركبة تقل قوات حفظ سلام إيطالية مشاركة في بعثة الأمم المتحدة في لبنان.

وأضاف الوزير في كلمة في مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي: "أوقفت القوات الإسرائيلية قافلة تابعة لليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) كانت تنقل أفرادا إلى بيروت للعودة، وتم إطلاق طلقات تحذيرية إسرائيلية ألحقت أضرارا بإحدى مركباتنا".

وبحسب الوزير، لم يصب أحد في الحادث، لكنه يعتزم بعد ذلك طلب تقديم توضيح من السفير الإسرائيلي حول الحادث وأسبابه.

وتابع تاياني القول: "لا يجوز بتاتا أن يصبح جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة هدفا للهجمات أو الترهيب من أي نوع، وسنظل ثابتين على موقفنا في هذه القضية".