غارة إسرائيلية عنيفة تهز بيروت .. دمار واسع في تلة الخياط واستنفار لفرق الإنقاذ | فيديو

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، إن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت غارة إسرائيلية جديدة استهدفت منطقة تلة الخياط، الواقعة بالقرب من كورنيش المزرعة، ما أسفر عن دمار واسع في عدد من المباني السكنية والتجارية.

حالة من الذعر في محيط المنطقة

وأوضح “سنجاب” أن المبنى المستهدف كان مكتظاً بالسكان، وأن القصف وقع دون أي إنذار مسبق، ما أدى إلى انهياره بالكامل، وسط حالة من الذعر في محيط المنطقة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تواصل حتى الآن عمليات رفع الأنقاض بحثاً عن ضحايا ومصابين، في ظل استمرار المخاطر وصعوبة الأوضاع الميدانية.

استهداف مقرات رسمية داخل الدولة

وأشار إلى أن المنطقة المستهدفة تُعد من الشرايين الحيوية في العاصمة اللبنانية، لاحتوائها على طرق رئيسية تربطها بمناطق حساسة، من بينها مطار رفيق الحريري الدولي ومقرات رسمية داخل الدولة اللبنانية.

نقاط مكتظة بالسكان

ولفت إلى أن القصف لم يقتصر على موقع واحد في كورنيش المزرعة، بل شمل عدة نقاط مكتظة بالسكان، ما أدى إلى زيادة الضغط على فرق الطوارئ، في وقت تشهد فيه المنطقة انتشاراً أمنياً مكثفاً لتأمين عمليات الإنقاذ والسيطرة على تداعيات الهجوم.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/live/G0JuCygkBkA?si=s9-ICyptHBGwi9bE