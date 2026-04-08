تأكيد خصم ست نقاط من رصيد ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "تشامبيونشيب"، ورابطة الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء أن النادي خسر استئنافه ضد قرار خصم ست نقاط في ضربة قوية لمساعيه لتجنب الهبوط مرة أخرى.

ويحتل النادي الذي يقع في منطقة ميدلاندز المركز 22 في دوري الدرجة الأولى، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان، ويواجه الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية ما لم يستعيد مستواه في آخر خمس مباريات من الموسم.

وأذهل ليستر عالم كرة القدم بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز قبل عقد من الزمان رغم كل التوقعات، لكنه هبط إلى الدرجة الأولى الموسم الماضي. وتم خصم ست نقاط من رصيده في وقت سابق من هذا العام بسبب مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة الصارمة التي تحكم الإنفاق في درجات الدوري الإنجليزي.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي التي بدأت التحقيق في بيان: "أيدت لجنة استئناف مستقلة قرار لجنة مستقلة بالتوصية بخصم ست نقاط من رصيد نادي ليستر سيتي لكرة القدم هذا الموسم".

وقبل ليستر هذا القرار.

وأضاف النادي: "بعد أن انتهت هذه القضية وبقيت خمس مباريات على نهاية الموسم، يركز الجميع في النادي بشكل كامل على المباريات المقبلة وعلى تحديد مصير موسمنا من خلال نتائجنا على أرض الملعب".

ويستضيف ليستر فريق سوانزي سيتي يوم السبت المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

شبح الإيقاف الطويل يطارد "الشناوي" بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| ايه الحكاية؟

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

إنقاذ الطيار الأمريكي

"بطاقة الدم" وسيلة إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران.. ما هي وكيف تستخدم؟

بالصور

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

فيديو

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد