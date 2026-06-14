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بريطانيا توجه ضربة جديدة لموسكو.. ستارمر يأمر باعتراض ناقلة نفط روسية في القناة الإنجليزية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا توجه ضربة جديدة لموسكو.. ستارمر يأمر باعتراض ناقلة نفط روسية في القناة الإنجليزية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن القوات المسلحة البريطانية نفذت عملية لاعتراض ناقلة نفط مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي أثناء عبورها القناة الإنجليزية، في خطوة جديدة ضمن جهود لندن لتشديد الخناق على مصادر تمويل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح ستارمر أن العملية، التي جرت فجر اليوم، الأحد، تحمل رسالة واضحة لكل من يساهم في دعم المجهود الحربي الروسي، مؤكداً أن بلاده لن تسمح لمن يساعدون موسكو على الالتفاف على العقوبات بالعمل بعيداً عن المساءلة.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن عناصر بريطانية صعدت إلى متن ناقلة النفط الخاضعة للعقوبات "سميرتوس"، قبل أن يتم توجيهها إلى منطقة رسو قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا، حيث ستبقى تحت المراقبة للتأكد من عدم وجود مخاطر تتعلق بالسلامة أو التأثيرات البيئية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أكثر تشدداً تبنتها الحكومة البريطانية تجاه "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تعتمد عليها روسيا لمواصلة تصدير النفط بعيداً عن القيود الغربية المفروضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022.

بالتوازي مع التحرك البريطاني، تدفع المفوضية الأوروبية نحو حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الروسي، وتشمل توسيع القائمة السوداء لسفن "أسطول الظل"، إضافة إلى فرض قيود على بنوك وشركات عملات مشفرة وجهات تتهمها بروكسل بمساعدة موسكو على تجاوز العقوبات الدولية.

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