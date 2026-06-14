سقوط مُسيّرتين قرب رأس الناقورة.. إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط مسيرتين أطلقهما حزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية قرب منطقة رأس الناقورة، في تطور أمني جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية تنقل النبأ العاجل

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية تأكيدها سقوط المسيرتين في محيط رأس الناقورة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأضرار أو الخسائر المحتملة.

ترقب لمزيد من التفاصيل

وتسود حالة من الترقب لمتابعة التطورات الميدانية والإجراءات التي قد تتخذها السلطات الإسرائيلية عقب الحادث، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

تصاعد التوتر على الحدود

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر، وسط متابعة إقليمية ودولية لأي مستجدات قد تؤثر على الأوضاع الأمنية في المنطقة.