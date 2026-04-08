غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا بالإسكندرية

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا، للاحتفال بقداس خميس العهد، أحد أهم وأقدس أيام أسبوع الآلام، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس من دير مارمينا العجائبي بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، وسط حضور واسع من الآباء الرهبان والمصلين في أجواء روحانية مهيبة.

ومن المقرر أن يُقام القداس داخل دير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، وهو التقليد الذي يحرص البابا تواضروس الثاني على الالتزام به سنويًا خلال أسبوع الآلام، حيث يقضي خلوته الروحية بالدير قبل الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بمشاركة عدد من الأساقفة والرهبان.

ويُحيي الأقباط في خميس العهد ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وهو اليوم الذي أسس فيه سر التناول، كما قام فيه بغسل أرجل تلاميذه تعبيرًا عن المحبة والتواضع، لذلك يُعرف هذا اليوم أيضًا باسم “خميس الأسرار”، ويُعد من أبرز محطات الأسبوع المقدس قبل الجمعة العظيمة.

ويتضمن القداس طقس “اللقان” المميز، حيث يقوم البابا بغسل أرجل عدد من المصلين، اقتداءً بالسيد المسيح، في رسالة روحية تحمل معاني التواضع والخدمة والمحبة، وسط مشاركة كبيرة من الشعب القبطي.

وتُقام صلوات خميس العهد في مختلف الكنائس المصرية وسط أجواء من الخشوع والتأمل، مع تكثيف الإجراءات التنظيمية لتأمين المصلين، نظرًا للإقبال الكبير على حضور صلوات أسبوع الآلام.

ويمثل هذا اليوم محطة روحية فارقة في حياة الأقباط، حيث تتجه القلوب نحو التأمل في معاني الفداء والمحبة، استعدادًا لاستقبال عيد القيامة المجيد.