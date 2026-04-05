البابا تواضروس يتفقد موقع المركز الثقافي القبطي السكندري ويدعو لدعمه بالصلوات

‏تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قبل بدء صلوات قداس أحد الشعانين، موقع المركز الثقافي القبطي السكندري، الملحق بالبطريركية بالإسكندرية، والذي تجري فيه حاليًا الأعمال الإنشائية.

أشاد قداسته بما تم إنجازه في الإنشاءات حتى الآن، والتي لا تزال تحتاج إلى جهود عديدة حتى تكتمل، داعيًا إلى ضرورة تشجيع الجميع على المشاركة بالصلوات قبل التعضيد المادي لاستكمال هذا الصرح الهام الذي يخدم جموع الشعب القبطي، وبارك الموقع بعلامة الصليب.





رافق قداسة البابا صاحبا النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالاسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.