الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مكالمة بين نتنياهو وترامب تشعل الجدل.. تصعيد إسرائيلي مستمر ولبنان خارج اتفاق الهدنة

محمد البدوي

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية، إن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية مكثفة على العمق اللبناني، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن لبنان لم يكن ضمن هذا الاتفاق.

العمليات العسكرية الإسرائيلية

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي وُصفت بأنها منحت ضوءاً أخضر لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، بحسب ما تروج له تل أبيب.

هجمات صاروخية أو مضادة للدروع

وأوضحت أبو شمسية أن إسرائيل تبرر تصعيدها بأنه يهدف إلى تدمير قدرات حزب الله ومنع أي هجمات صاروخية أو مضادة للدروع باتجاه قواتها في الشمال والمستوطنات الحدودية.

فشل القيادة اللبنانية

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي يستند في مبرراته إلى تصريحات رسمية تزعم فشل القيادة اللبنانية، بما في ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء تمام سلام، في نزع سلاح حزب الله.

سلاح الجو الإسرائيلي

وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ خلال وقت قصير أكثر من 160 غارة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية، بالتزامن مع تحذيرات وجهت لسكان عدد من القرى في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.

نزع سلاح حزب الله

ولفتت إلى أن تصريحات مسؤولين عسكريين إسرائيليين، من بينهم رئيس الأركان ووزير الدفاع، تؤكد أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتعزيز السيطرة الأمنية على الحدود الشمالية.

