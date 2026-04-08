نتنياهو: اليورانيوم المخصب سيغادر إيران باتفاق أو بالقوة

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اليورانيوم المخصب الموجود في إيران “سيخرج من البلاد سواء عبر اتفاق أو باستخدام القوة”، مؤكداً وجود توافق كامل مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.

وقال نتنياهو، في بيان حول وقف إطلاق النار، إن إسرائيل كانت ستواجه “خطر امتلاك إيران أسلحة نووية وآلاف الصواريخ” لولا العمليات العسكرية التي نفذت، مشيراً إلى أن تلك العمليات “ألحقت ضرراً كبيراً بالنظام الإيراني”.

وأضاف أن “المواد المخصبة ستغادر إيران” في نهاية المطاف، موضحاً أن هذا الهدف “لا يزال موضع اتفاق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

وتابع: "لقد حققت إسرائيل إنجازات هائلة، بل خيالية تمامًا، وإيران أضعف من أي وقت مضى. لا تزال هناك أهداف يتعين تحقيقها، وسنحققها إما بالاتفاق أو باستئناف القتال. نحن على أهبة الاستعداد".

وفي سياق متصل، شدد نتنياهو على أن وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه تم “بتنسيق كامل مع إسرائيل”، نافياً أن تكون تل أبيب قد فوجئت بالقرار الأمريكي، قائلاً: “لم نفاجأ بالخطوة الأمريكية، فهي محطة ضمن مسار تحقيق الأهداف”.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار الحالي “ليس نهاية للحرب”، بل خطوة مؤقتة على طريق تحقيق ما وصفها بـ”الأهداف الاستراتيجية” لإسرائيل.

