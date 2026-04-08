رغم فوائدها الكثيرة.. اكتشف أضرار بذور الكتان

تعد بذور الكتان من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض بل والحماية منها.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أضرار بذور الكتان.

يمكن لمعظم الناس الاستفادة من إضافة بذور الكتان إلى نظامهم الغذائي، ولكن تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أولاً إذا كنت تعاني من أي من الحالات التالية:

أمراض الكلى : يحتوي الكتان على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من أمراض الكلى أو أي مشكلة صحية أخرى تؤثر على مستويات البوتاسيوم لديك.



سرطان المبيض أو سرطان الثدي : يحتوي الكتان على الإستروجينات النباتية، لذا استشيري طبيب الأورام إذا كنتِ تتلقين علاجًا لسرطان مرتبط بالهرمونات.



التهاب الرتج أو داء الرتج : من المرجح أن تحتاج إلى تجنب بذور الكتان الكاملة، ولكن قد يكون تناول بذور الكتان المطحونة أو المطحونة ناعماً مناسباً.



يظل زيت بذور الكتان خياراً متاحاً إذا كنت ترغب في تجنب البذور تماماً، خاصة في حالة تفاقم الأعراض.