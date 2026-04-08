شيخ الأزهر يرحب بوقف الحرب ضد طهران.. ويطالب بوقف اعتداءات إيران على دول الخليج

رحب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بوقف الحرب على إيران وتجنيب المدنيين الأبرياء فيها ويلات الحروب والصراعات، وذلك خلال تدوينة لفضيلته على حساباته الرسمية بموقعي فيسبوك وأكس كتب فيها: "نرحِّب بوقف الحرب على إيران، وتجنيب المدنيين الأبرياء ويلات الحروب والصراعات، ونطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، ونُقدِّر حكمة قادة دول الخليج والأردن والعراق في ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى توسيع دائرة الحرب والصراع، رغم العدوان غير المبرَّر عليهم، ونُثمِّن جهود الوساطة المصرية الباكستانية العربية، وندعو الله أن تُفضي هذه الهدنة إلى استقرارٍ دائمٍ في المنطقة والعالم، وأن يَنعمَ الأبرياء بالأمن والأمان والسكينة، ونتمنى تغليب لغة العقل والحكمة والإنسانية، وتقديم مصلحة الإنسان فوق أي اعتبار، ووقف شلالات الدماء في أي مكان.

وأضاف فضيلته، "إنَّ إعلاء صوت السلام فوق ضجيج السلاح، وتقديم منطق الرحمة على فوضى القوة، والقدرة على ضبط النفس واستحضار معاناة الأبرياء؛ هو الانتصار الحقيقي الذي تُقاس قيمته بما يحفظه من أرواح، وما يصونه من كرامة الإنسان، وما يبثه من طمأنينة وأمان في نفوس الشعوب، فالحروب لا تُورِّث إلا مزيدًا من الموت والدمار والخراب، وتقهقر القيم الأخلاقية، ولا تترك خلفها سوى جراحٍ في الجسد الإنساني".