"الإيكاو" تستعرض طفرة منظومة الملاحة الجوية المصرية وتحديثات المجال الجوي

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية محمد سماوي نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني(الإيكاو) بالقاهرة والوفد المرافق له من مُمثلي المكتب الإقليمي، وذلك لاستعراض تطورات منظومة الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية، في ضوء توجهات وزارة الطيران المدني، بتعزيز تنافسية المجال الجوي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان في استقبال الوفد الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس الشركة، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتشغيلية، حيث جاءت هذه الزيارة في ضوء عمق الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الطيران المدني الدولي، ودورها المحوري في دعم جهود تطوير قطاع الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الزيارة، أشاد محمد سماوي بنجاح الاجتماعات التي عُقدت برعاية المكتب الإقليمي للإيكاو مع المختصين بالشركة، والتي استعرضت أبرز الإنجازات المحققة، مثمّنًا ما اتخذته الشركة من خطوات متقدمة في تطوير منظومة الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية؛ في إطار النسب التنفيذية المرتفعة لحزم ترقيات المجال الجوي(ASBU - Airspace Block Upgrade)، فضلًا عن الدور الفاعل الذي تقوم به في دعم وتنفيذ خطة الملاحة الوطنية لجمهورية مصر العربية(NANP - National Air Navigation Plan) ضمن نطاق اختصاصها.

ومن جانبه، أكد الكابتن إيهاب محيي الدين رئيس الشركة أن ما تحقق يعكس التزام الدولة بتعزيز دورها في صناعة الطيران عالميًا، في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني، وبمتابعة مباشرة من الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف بناء منظومة تشغيلية حديثة تدعم مكانة مصر كممر جوي آمن وموثوق.

وأشار إلى أن الكوادر الوطنية تُمثل ركيزة أساسية في هذا النجاح، بما تمتلكه من كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية بكفاءة، من خلال تكامل الأداء بين مختلف التخصصات.

كما استعرض الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين، والتي شملت تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتحديث أنظمة الرادارات والاتصالات والمساعدات الملاحية، ودمجها مع تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق الجوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

ولفت إلى الإجراءات الإستباقية التي تتبناها الشركة لضمان انسيابية الحركة الجوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على بعض المجالات الجوية المجاورة، مؤكدًا نجاح المنظومة في استيعاب التغيرات المفاجئة في حركة الطيران مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب مدير المكتب الإقليمي للإيكاو عن تقديره لجهود الشركة وكوادرها، مشيدًا بجودة الخدمات المقدمة ودورها الفاعل في دعم خطط المنظمة على مستوى إقليم الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز السلامة وكفاءة إدارة الحركة الجوية.