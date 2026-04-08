نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"الإيكاو" تستعرض طفرة منظومة الملاحة الجوية المصرية وتحديثات المجال الجوي

نورهان خفاجي

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية محمد سماوي نائب مدير المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني(الإيكاو) بالقاهرة والوفد المرافق له من مُمثلي المكتب الإقليمي، وذلك لاستعراض تطورات منظومة الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية، في ضوء  توجهات وزارة الطيران المدني، بتعزيز  تنافسية المجال الجوي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان في استقبال الوفد الكابتن إيهاب محيي الدين عزمي، رئيس الشركة، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتشغيلية، حيث جاءت هذه الزيارة في ضوء عمق الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الطيران المدني الدولي، ودورها المحوري في دعم جهود تطوير قطاع الملاحة الجوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الزيارة، أشاد محمد سماوي بنجاح الاجتماعات التي عُقدت برعاية المكتب الإقليمي للإيكاو مع المختصين بالشركة، والتي استعرضت أبرز الإنجازات المحققة، مثمّنًا ما اتخذته الشركة من خطوات متقدمة في تطوير منظومة الملاحة الجوية بجمهورية مصر العربية؛  في إطار النسب التنفيذية المرتفعة لحزم ترقيات المجال الجوي(ASBU - Airspace Block Upgrade)، فضلًا عن الدور الفاعل الذي تقوم به في دعم وتنفيذ خطة الملاحة الوطنية لجمهورية مصر العربية(NANP - National Air Navigation Plan) ضمن نطاق اختصاصها.

ومن جانبه، أكد  الكابتن إيهاب محيي الدين رئيس الشركة أن ما تحقق يعكس التزام الدولة بتعزيز دورها في صناعة الطيران عالميًا، في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني، وبمتابعة مباشرة من الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف بناء منظومة تشغيلية حديثة تدعم مكانة مصر كممر جوي آمن وموثوق.

وأشار إلى أن الكوادر الوطنية تُمثل ركيزة أساسية في هذا النجاح، بما تمتلكه من كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية بكفاءة، من خلال تكامل الأداء بين مختلف التخصصات.

كما استعرض الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين، والتي شملت تنفيذ عدد من المشروعات القومية لتحديث أنظمة الرادارات والاتصالات والمساعدات الملاحية، ودمجها مع تقنيات الأقمار الصناعية الحديثة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، فضلًا عن تطوير شبكة الطرق الجوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

ولفت إلى الإجراءات الإستباقية التي تتبناها الشركة لضمان انسيابية الحركة الجوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي أثرت على بعض المجالات الجوية المجاورة، مؤكدًا نجاح المنظومة في استيعاب التغيرات المفاجئة في حركة الطيران مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي ختام الزيارة، أعرب نائب مدير المكتب الإقليمي للإيكاو عن تقديره لجهود الشركة وكوادرها، مشيدًا بجودة الخدمات المقدمة ودورها الفاعل في دعم خطط المنظمة على مستوى إقليم الشرق الأوسط، بما يسهم في تعزيز السلامة وكفاءة إدارة الحركة الجوية.

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

