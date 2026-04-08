إلهام شاهين تحتفل بـ«أصدقاء العمر».. رسالة دافئة تجمع نجوم الفن | صور

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة جمعتها بعدد من أصدقائها من نجوم الوسط الفني، في أجواء مليئة بالحب والود.

وعلّقت إلهام شاهين على الصورة بكلمات مُؤثرة، حيث عبّرت عن سعادتها بصداقات العمر التي تجمعها بزملائها، قائلة: “أصدقاء العمر.. أحلى صحبة وحديث من القلب ومحبة صادقة وحقيقية .. تجمعنا دائمًا أجمل الأوقات و أحلى الذكريآت .. ربنا يخلينا لبعض ويُبعد عنّا عيون الحساد.. بحبهم من كل قلبى وربنا ما يحرمنا من بعض .. الصداقة الحقيقية الصادقة غالية جدًا”.

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "قلب الشمس"، والذي من المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "يانغو بلاي"، ضمن الأعمال الدرامية المنتظرة التي تنتمي إلى الطابع الرومانسي.

وأضافت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري أنها تشارك في المسلسل كضيفة شرف، مشيرة إلى سعادتها الكبيرة بهذه التجربة، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل مميز.

وأكدت أنها تحمست للمشاركة في العمل نظرًا لقوة السيناريو والأجواء المختلفة التي يقدمها، إلى جانب حالة الانسجام التي تجمع بين جميع صُنّاع المسلسل.

مسلسل قلب شمس

مسلسل "قلب الشمس" يعد من أبرز الأعمال الجديدة التي ينتظرها الجمهور، حيث يجمع في بطولته عددًا كبيرًا من النجوم، على رأسهم يسرا، إلى جانب محمد سامي الذي يخوض أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة إلى كونه مؤلفًا ومخرجًا للعمل.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري، في عمل يجمع بين الخبرات الكبيرة والوجوه الشابة.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل صدى واسعًا عند عرضه، نظرًا لتنوع عناصره الفنية وقصته التي تمزج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، إلى جانب الإنتاج الضخم الذي يواكب أحدث أساليب العرض عبر المنصات الرقمية.

ويترقب الجمهور عرض "قلب الشمس" خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحملة الترويجية التي بدأت تكشف عن ملامح عمل درامي مختلف يحمل العديد من المفاجآت.