برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
إجراءات استثنائية في مضيق هرمز.. إيران تعلن مسارات آمنة وتحذر من ألغام محتملة
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جلسة حوارية مع جهاد عبده بعنوان من دمشق إلى هوليوود: رحلة في التمثيل وسرد القصص

جهاد عبده
جهاد عبده
محمد نبيل

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما السورية، تنظيم جلسة حوارية خاصة مع الفنان السوري جهاد عبده تحت عنوان «من دمشق إلى هوليوود: رحلة في التمثيل وسرد القصص»، وذلك في إطار دعمها للمواهب السينمائية وصنّاع الأفلام في المنطقة.
 وتُقام الجلسة يوم 13 (أبريل) 2026، في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بـ جبل عمّان، الدوار الأول، 7 شارع عمر بن الخطاب. 
وتُعقد الجلسة باللغة العربية، مع إتاحة الحضور مجاناً للمهتمين بمجال الأفلام وصنّاعها وطلاب صناعة السينما، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم السبت 11 (أبريل) 2026.
 وتتناول الجلسة رحلة جهاد عبده الفنية الممتدة من بداياته في دمشق إلى مشاركاته في هوليوود، حيث يقدم رؤية من الداخل لصناعة السينما، مستنداً إلى خبرته الواسعة كممثل وكاتب ومستشار. كما يستعرض تجربته في عدد من المحطات الفنية، بدءاً من أفلام التخرج والمشاريع المستقلة، وصولاً إلى الإنتاجات الدولية الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا.
 ويُعد جهاد عبده أحد أبرز الفنانين السوريين الذين جمعوا بين الحضور المحلي والدولي، إذ تمتد مسيرته لتشمل المسرح والتلفزيون والسينما العالمية. بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح، قبل أن يحقق حضوراً لافتاً في الدراما والسينما السورية، ثم انتقل لاحقاً إلى لوس أنجلوس حيث شارك في عدد من الأعمال الهوليوودية البارزة، من بينها فيلم Queen of the Desert وفيلم A Hologram for the King.
كما شهدت مسيرته محطة إدارية مهمة بعد عودته إلى سوريا، حيث تولّى منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للسينما، في تجربة جمعت بين الممارسة الفنية والرؤية المؤسسية.

وتستهدف الجلسة المهتمين بالسينما وصنّاع الأفلام والطلاب، بما يوفر مساحة ملهمة للاستفادة من تجربة فنية عربية استطاعت الوصول إلى العالمية، وفتح نقاش حول التمثيل، وسرد القصص، وفرص العمل في الصناعة السينمائية الدولية.

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام الهيئة الأردنية للأفلام المؤسسة العامة للسينما السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الأرصاد الجوية

أحذروا من تخفيف الملابس.. الأرصاد تعلن موعد بداية الصيف

ترشيحاتنا

أرشيفية

البيت الأبيض: إيران مستعدة لتسليم مخزونات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة

خلال اللقاء

خلال لقائه بأبناء الجالية بالكويت.. وزير الخارجية: أنتم تمثلون جسرا هاما لتعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين

لبنان اليوم

البرلمان العربي الهجوم على لبنان محاولة لجر المنطقة إلى فوضى شاملة

بالصور

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب

طريقة عمل كيك الأناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب
طريقة عمل كيك الاناناس المقلوب

"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”

ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا
ليلي علوي وهيفاء وهبى وإليسا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟

متلازمة الأرز المقلي.. يسبب تسممًا خطيرًا

متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا
متلازمة الأرز المقلي .. يسبب الأرز تسممًا خطيرًا

فيديو

انتحار شاب

شهود عيان يُفجّرون مفاجأة عن حادث انتحــ..ـار المظلات: السائق شنــ.ـق نفسه ليلة أمس.. والظلام حال دون رؤيته

جنات

بكلمات رومانسية.. جنات تعود لجمهورها بـ "أنت صح" في احتفالات الربيع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

المزيد