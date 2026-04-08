جلسة حوارية مع جهاد عبده بعنوان من دمشق إلى هوليوود: رحلة في التمثيل وسرد القصص

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما السورية، تنظيم جلسة حوارية خاصة مع الفنان السوري جهاد عبده تحت عنوان «من دمشق إلى هوليوود: رحلة في التمثيل وسرد القصص»، وذلك في إطار دعمها للمواهب السينمائية وصنّاع الأفلام في المنطقة.

وتُقام الجلسة يوم 13 (أبريل) 2026، في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بـ جبل عمّان، الدوار الأول، 7 شارع عمر بن الخطاب.

وتُعقد الجلسة باللغة العربية، مع إتاحة الحضور مجاناً للمهتمين بمجال الأفلام وصنّاعها وطلاب صناعة السينما، على أن يكون آخر موعد للتسجيل يوم السبت 11 (أبريل) 2026.

وتتناول الجلسة رحلة جهاد عبده الفنية الممتدة من بداياته في دمشق إلى مشاركاته في هوليوود، حيث يقدم رؤية من الداخل لصناعة السينما، مستنداً إلى خبرته الواسعة كممثل وكاتب ومستشار. كما يستعرض تجربته في عدد من المحطات الفنية، بدءاً من أفلام التخرج والمشاريع المستقلة، وصولاً إلى الإنتاجات الدولية الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا.

ويُعد جهاد عبده أحد أبرز الفنانين السوريين الذين جمعوا بين الحضور المحلي والدولي، إذ تمتد مسيرته لتشمل المسرح والتلفزيون والسينما العالمية. بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح، قبل أن يحقق حضوراً لافتاً في الدراما والسينما السورية، ثم انتقل لاحقاً إلى لوس أنجلوس حيث شارك في عدد من الأعمال الهوليوودية البارزة، من بينها فيلم Queen of the Desert وفيلم A Hologram for the King.

كما شهدت مسيرته محطة إدارية مهمة بعد عودته إلى سوريا، حيث تولّى منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للسينما، في تجربة جمعت بين الممارسة الفنية والرؤية المؤسسية.

وتستهدف الجلسة المهتمين بالسينما وصنّاع الأفلام والطلاب، بما يوفر مساحة ملهمة للاستفادة من تجربة فنية عربية استطاعت الوصول إلى العالمية، وفتح نقاش حول التمثيل، وسرد القصص، وفرص العمل في الصناعة السينمائية الدولية.