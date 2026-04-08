باسل عادل: الموقف المصري ثابت وأمن دول الخليج جزء لا يتجزا من امننا القومي

أكد الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت في تاكيده أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزا من امننا القومي.

وأضاف باسل عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر لها دور كبير في إنهاء هذا الصراع، متابعا أن الدور المصري واضح للجميع في هذه الأزمة والعمل على إنهائها.

وتابع الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، أن :"مافيش حكومة في الدنيا عايزه تضايق المواطنين، والدينا ملتهبة وفي غاية الصعوبة، وليس من الممكن أن يكون حول مصر كل هذا، التوترات والتصعيد والصراعات ولا تتأثر.