رابطة الدوري الألماني تكشف عن كرة موسم 2026-2027

أعلنت رابطة الدوري الألماني رسميا عن الكرة الجديدة التي ستستخدم في منافسات موسم 2026-2027 من الدوري الألماني، والتي جاءت بتصميم من أديداس.

وسيطر اللون الأبيض على التصميم الجديد للكرة، مع لمسات باللونين الأحمر والأسود إلى جانب اللون الذهبي، في مزيج يعكس هوية البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن تختتم في مايو 2027.

بايرن ميونخ بطل الدوري الإلمانى

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بعدما حسم الصدارة مبكرا منذ الجولة الثلاثين، قبل أربع جولات من نهاية المسابقة.

وبهذا التتويج، رفع الفريق البافاري رصيده إلى 35 لقبًا في تاريخه بالبطولة، كما حافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.