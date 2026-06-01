وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ قنا المشروعات الخدمية بالمحافظة

في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات تنفيذ التكليفات والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

لقاء وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ قنا

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وخلال اللقاء، حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على متابعة الموقف العام لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة قنا والتي تستهدف 86 قرية موزعة على 5 مراكز حيث يجرى تنفيذ 1683 مشروعا ، و تم نهو أكثر من 1000 مشروع بشكل كامل ، ويجرى نهو باقي المشروعات بنسب تنفيذ 91.5 % .

19 مجمع خدمات حكومية تعمل بشكل كامل

واستعرض محافظ قنا موقف المشروعات التي يتم تنفيذها وتشغيلها من خلال المحافظة وتحت إشراف الوزارة والتي تتضمن 19 مجمع خدمات حكومية تعمل بشكل كامل وتقدم الخدمات المختلفة للمواطنين من أبناء القرى ، و5 مشروعات فى مجال الإدارة المحلية تتضمن 3 نقاط إطفاء و2 موقف سيارات نقل جماعي تم نهوها بالكامل وتشغيل عدد منها .

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة المتابعة الدورية لكافة المشروعات المستهدفة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق أقصى استفادة منها والعمل على تذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ .

مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل “ حياة كريمة ”

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل " حياة كريمة " بمحافظة قنا والذي يستهدف 39 قرية موزعة على مركزي قوص وأبو تشت ، ويستهدف دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة والمتوافقة مناخيا وتعزيز سلاسل القيمة المضافة للأنشطة والمنتجات الزراعية .

وخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بمحافظة قنا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملفات النظافة العامة والتجميل وإدارة المخلفات وتحسين البيئة.

الإسراع بمعدلات الإنجاز فى مختلف المشروعات

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الإسراع بمعدلات الإنجاز فى مختلف المشروعات المستهدفة تنفيذها قبل نهاية العام المالى الجاري ودفع وتيرة العمل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين من المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح اللواء دكتور مصطفى الببلاوي إلى جولاته الميدانية المستمرة منذ توليه المسئولية على كافة المشروعات الخدمية والتنموية لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وحل أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ .

ملفات التصالح على مخالفات البناء

كما شهد اللقاء استعراض جهود محافظة قنا في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضى الدولة، ومعدلات الأداء فى تنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لملف المتغيرات المكانية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التعامل الفوري مع أية مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها في مهدها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وخلال اللقاء استعرض محافظ قنا أبرز الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع المديريات الخدمية بالمحافظة ، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لدفع العمل بمختلف الملفات التنموية والخدمية وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

كما عرض اللواء دكتور مصطفى الببلاوي الموقف التنفيذي فى ملفات التصالح ومنظومة التقنين ومعدلات تسليم العقود للمواطنين بعد استيفاء الإجراءات القانونية وفقاً للقانون 168 لسنة 2025 الخاص بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت د. منال عوض حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم و التنسيق اللازم مع محافظة قنا، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات وتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظة.