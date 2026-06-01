فرج عامر: كاردوزو مدرب قوي.. لكن عنده ملاحظة في الحسم بالنهائيات

كتب فرج عامر عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على المدرب كاردوزو، مؤكدًا أنه من الأسماء التدريبية المميزة في القارة الأفريقية، ويمتلك سيرة جيدة من حيث الوصول للمراحل النهائية في البطولات الكبرى.

فرج عامر عن كاردوزو

وأضاف أن كاردوزو استطاع أكثر من مرة قيادة فرق يصل بها إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يعكس قدراته الفنية والتنظيمية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن هناك ملاحظة عليه تتعلق ببعض المباريات الحاسمة التي لم يحسمها في السابق قبل أن ينجح لاحقًا في التتويج بالبطولة مع صن داونز.

وتابع فرج عامر أن اسم كاردوزو تم طرحه عبر بعض الوسطاء، وهناك رغبة لدى البعض في تواجده داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن أي قرار في النهاية يجب أن يكون مبنيًا على تقييم شامل للأداء والنتائج وليس الانطباعات فقط.

واختتم بأن كاردوزو “مدرب حافظ إفريقيا” من حيث الخبرة والتواجد المستمر في المنافسات القارية، لكن الحكم النهائي عليه يحتاج دراسة دقيقة قبل أي خطوة مستقبلية.