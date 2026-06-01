تشواميني يعلق لأول مرة على واقعة فالفيردي

كسر الفرنسي أوريليان تشواميني صمته بشأن الواقعة التي جمعته بزميله في ريال مدريد فيديريكو فالفيردي خلال معسكر الفريق في مايو الماضي، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول الحادث لا يعكس الحقيقة كاملة.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي، أوضح لاعب الوسط أن الواقعة شهدت مبالغة كبيرة بعد تسريبها إلى وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الكثير من التفاصيل التي انتشرت لم تكن دقيقة.

وأكد تشواميني أن ما حدث بينه وبين فالفيردي تم تضخيمه بشكل لافت بسبب حجم الاهتمام الذي يحظى به ريال مدريد، موضحًا أن الشائعات تحدثت عن أمور لم تقع على أرض الواقع، في حين أن إدارة النادي كانت على دراية كاملة بما جرى وتعاملت مع الملف داخليًا.

وأضاف الدولي الفرنسي أن غرف الملابس في الأندية الكبرى تشهد أحيانًا مواقف وخلافات عابرة، لكنها تبقى جزءًا من الحياة اليومية داخل الفرق ولا يجب أن تتحول إلى مادة للنقاش العام أو الإعلامي.

وشدد لاعب ريال مدريد على أن العلاقة بينه وبين فالفيردي تسير بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الهدف المشترك بينهما يظل تحقيق النجاحات والألقاب مع النادي الملكي، بعيدًا عن أي أزمات أو خلافات سابقة.

واختتم تشواميني تصريحاته بالتأكيد على أن الصفحة أُغلقت بشكل نهائي داخل ريال مدريد، وأن تركيزه الحالي ينصب على الاستحقاقات المقبلة سواء مع منتخب فرنسا أو مع فريقه خلال الموسم الجديد.