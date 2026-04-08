أعراض متشابهة .. ما هو قصور البنكرياس الخارجي

قصور البنكرياس الخارجى(EPI) هو حالة هضمية لا ينتج فيها البنكرياس كمية كافية من الإنزيمات اللازمة لتكسير الطعام بشكل صحيح. وبدون هذه الإنزيمات، يواجه الجسم صعوبة في امتصاص الدهون والبروتينات والفيتامينات الأساسية، مما يؤدي مع الوقت إلى أعراض هضمية وسوء تغذية.

تتطور الأعراض غالبًا بشكل تدريجي، وقد يتم الخلط بينها وبين أمراض هضمية أخرى، وتشمل:

-الإسهال المزمن.

-براز فاتح اللون، كبير الحجم، دهني أو كريه الرائحة (دهون في البراز).

-طفو البراز أو وجود طبقة زيتية في المرحاض.

-الانتفاخ وكثرة الغازات.

-انزعاج أو ألم بالبطن بعد الأكل.

-فقدان وزن غير مقصود.

-التعب والإرهاق.

-نقص الفيتامينات الذائبة في الدهون (A، D، E، K)

نظرًا لتشابه هذه الأعراض مع متلازمة القولون العصبي، ومرض السيلياك، وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، فقد لا يتم تشخيص الحالة بسهولة دون فحوصات مناسبة.

يحدث قصور البنكرياس غالبًا نتيجة تلف أنسجة البنكرياس أو اضطراب إفراز الإنزيمات، ومن أبرز الأسباب:

-التهاب البنكرياس المزمن.

-التليف الكيسي.

-سرطان البنكرياس أو جراحات البنكرياس.

-جراحات الجهاز الهضمي، بما في ذلك جراحات إنقاص الوزن.

-التهاب البنكرياس الحاد الشديد.

-مرض السكرى طويل الأمد.

-أمراض الأمعاء الالتهابية، خاصة مرض كرون الذي يصيب الأمعاء الدقيقة.

-مرض السيلياك في الحالات الشديدة أو غير المعالجة.

يزداد خطر الإصابة عندما يؤدي الالتهاب أو التليف في البنكرياس إلى إعاقة إنتاج الإنزيمات.

المصدرDailyMedicalinfo