نصب عليها.. القبض على شخص نشر فيديو لترهيب فتاة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام إحدى السيدات بالنصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية بدعوى مساعدة الفتيات للزواج وتوعده بنشر تسجيلات صوتية بينهما تؤكد تلك الإدعاءات بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بقنا من المعنية بالمنشور (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوتشت) بقيام الظاهر بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا) بالتشهير بها وإستغلاله منشور سبق وتم تداوله على صفحتها الشخصية لإحدى الفتيات تضمن إشتعال النيران بمنزلها وكونها مخطوبة ولا تستطيع إتمام زواجها وقام بجمع مبلغ مالى لمساعدتها من خلال إدارته صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى ، إلا أنه لم يرسله إليها ولدى مطالبتها له بالمبلغ ، إدعى أنه قام بدفعة لفتاة أخرى لمساعدتها ، وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه بهدف ترهيبها.

أمكن ضبط المذكور (عامل – له معلومات جنائية) ، وبمواجهته أيد ما سبق .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





