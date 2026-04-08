تشابمان: استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان يضع واشنطن أمام مأزق سياسي وأمني معقد

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف سياسي بالغ التعقيد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل الملفات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأشارت تشابمان إلى أن إسرائيل لم تكن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يؤثر بشكل مباشر على مسارات التنسيق الدفاعي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة وتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.

وأضافت، في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تل أبيب لم تلتزم بالهدن السابقة، وهو ما أدى إلى تكرار انتهاك الاتفاقات وغياب الاستقرار في أكثر من ساحة.

تصعيد إنساني خطير

وحذّرت من أن استمرار العمليات العسكرية لا يقتصر تأثيره على لبنان فقط، بل يمتد ليشمل قطاع غزة عبر ما وصفته بـ«تصعيد إنساني خطير» قد يصل إلى إبادة بطيئة، إلى جانب توسع الاحتلال في الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

تعزيز التنسيق الدولي

وأكدت تشابمان ضرورة تحرك الولايات المتحدة بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، مع تعزيز التنسيق الدولي لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى أزمة إنسانية وأمنية أوسع تهدد استقرار المنطقة بالكامل.

