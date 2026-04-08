كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

كشف موقع أكسيوس الإخباري أن مسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل علموا يوم الاثنين بتطور مثير للاهتمام، في ظلّ التهديد الذي وجّهه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران.

وأوضح التقرير أن ما علمه المسؤولون في واشنطن وتل أبيب هو إصدار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعليماته لمفاوضيه، للمرة الأولى منذ بدء التوتر، للتحرك نحو التوصل إلى اتفاق، وفقًا لمسؤول إسرائيلي ومسؤول إقليمي ومصدر ثالث مطلع.

وبينما كان ترامب يهدد علنًا بـ"الإبادة الشاملة"، كانت هناك مؤشرات على زخم دبلوماسي خلف الكواليس، مع أن حتى المصادر المقربة من ترامب لم تكن تعرف النتيجة المتوقعة حتى لحظة إعلان وقف إطلاق النار.

أمضت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومسؤولو البنتاغون الساعات الأخيرة في الاستعداد لحملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية، ومحاولة فهم موقف ترامب.

وقال مسؤول دفاعي: "لم نكن نتوقع ما سيحدث. كان الوضع متقلبًا للغاية".

كان الحلفاء في المنطقة يستعدون لرد إيراني غير مسبوق، وفي داخل إيران، كان بعض المدنيين يفرون من منازلهم في محاولة لتجنب وطأة الضربات.

في صباح الاثنين، بينما كان ترامب يُلقي التحية على الحضور في احتفال عيد الفصح بالبيت الأبيض، كان مبعوثه للمنطقة ستيف ويتكوف، الذي بدا عليه الغضب الشديد، يُجري اتصالات هاتفية مكثفة.

بدأ يوم حافل بالتعديلات، حيث تبادل الوسطاء الباكستانيون مسودات جديدة بين ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بينما سعى وزراء خارجية مصر وتركيا إلى تضييق الفجوة.

وبحلول مساء الاثنين، حصل الوسطاء على موافقة الولايات المتحدة على مقترح محدّث لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ثم كان القرار النهائي بيد خامنئي، الذي أفادت المصادر أنه شارك بفعالية في العملية يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان الجانب المثير للاهتمام هو تدخل المرشد الإيراني سريًا، وفي ظل التهديد المباشر بالاغتيال من قِبل إسرائيل، كان خامنئي يتواصل بشكل أساسي عبر وسطاء ينقلون الرسائل.

ووصف مصدران موافقة خامنئي على إبرام الاتفاق بأنها "إنجازٌ كبير".

وقال مصدر إقليمي إن عراقجي لعب دورًا محورياً في إدارة المفاوضات وحثّ قادة الحرس الثوري الإيراني على قبول الاتفاق.

كما نصحت الصين إيران بالبحث عن مخرج.

لكن في نهاية المطاف، مرت جميع القرارات الرئيسية يومي الاثنين والثلاثاء عبر خامنئي. وقال المصدر الإقليمي: "لولا موافقته، لما تم التوصل إلى اتفاق".

وبحلول صباح الثلاثاء، كان من الواضح إحراز تقدم، لكن ذلك لم يمنع ترامب من إطلاق تهديده الأكثر رعبًا: "ستموت حضارة بأكملها الليلة".

أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن إيران قطعت المحادثات رداً على ذلك، لكن مصادر مطلعة أكدت لموقع أكسيوس أن الأمر لم يكن كذلك، وأن هناك زخماً بالفعل.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك فانس يجري اتصالات هاتفية من المجر، ويتعامل بشكل أساسي مع الجانب الباكستاني.

وفي غضون ذلك، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتصال دائم طوال اليوم مع ترامب وفريقه، رغم تزايد قلق الإسرائيليين من فقدان السيطرة على العملية.

وبحلول ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ساد تفاهم عام بأن الطرفين يتجهان نحو اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وبعد ثلاث ساعات، نشر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بنود الاتفاق على منصة X ودعا كلا الجانبين إلى قبولها.

وبدأ ترامب على الفور بتلقي مكالمات ورسائل نصية من حلفائه ومقربيه المتشددين يحثونه على رفض الاتفاق.

وبلغ الارتباك حول موقف ترامب حداً جعل العديد ممن تحدثوا معه قبل ساعة أو ساعتين يعتقدون أنه سيرفض عرض وقف إطلاق النار، إلى أن قبله بالفعل.

وقبل وقت قصير من نشر رده، تحدث ترامب مع نتنياهو للحصول على التزامه بالتقيد بوقف إطلاق النار، ثم تحدث مع المشير الباكستاني عاصم منير لإتمام الاتفاق.

وتلقت القوات الأمريكية الأمر بالانسحاب بعد 15 دقيقة من نشر ترامب للمنشور.

وأكد عراقجي لاحقًا أن إيران ستلتزم بوقف إطلاق النار وستفتح مضيق هرمز أمام السفن العاملة "بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية".