رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفالات كلية رمسيس بالقسم الخاص للطالبات ذوي الهمم

الدكتور القس أندريه زكي
الدكتور القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، في احتفالية كلية رمسيس للبنات بالقسم الخاص للطالبات ذوي الهمم، إلى جانب افتتاح وتجديد قاعة "ديلز" التاريخية، في حضور قيادات الطائفة والمؤسسات التعليمية، ضمن جهود تعزيز التعليم الدامج وتكريم الجهود التربوية والإنسانية.

شهد الاحتفالية الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي، والدكتور القس ماجد كرم أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الانجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس المؤسسات التعليمية، والقس مينا عوني، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، إلى جانب قيادات التعليم: الأستاذ عاصم سمير، مدير عام إدارة الوايلي التعليمية، الدكتورة غادة زهران، وكيل إدارة الوايلي التعليمية، الأستاذة نادية أحمد، مدير إدارة الخدمات التربوية، الأستاذة إخلاص محمد، مدير التعليم الخاص، والأستاذة علا محمود، مدير العلاقات العامة بالإدارة، والدكتورة منى مكرم الله، مديرة كلية رمسيس للبنات، والأستاذة جانيت صموئيل، رئيس القسم الخاص، وعدد كبير من أولياء أمور الطالبات.

وفي كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن كلية رمسيس للبنات تقدم نموذجًا متميزًا للتعليم الدامج، حيث يدمج القسم الخاص بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الفنية، بما يتيح للفتيات الفرصة لاكتشاف طاقاتهم والمشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضىاف : "يسرني أن أشارك في افتتاح قاعة ديلز بعد تجديدها، هذا الصرح الذي يجمع بين التعليم والفن لبناء الإنسان وصياغة شخصيته، وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر. الفن، في جوهره، عنصر أساسي في تشكيل وعي الإنسان، وتوسيع مداركه، وتعميق إحساسه بالجمال والمعنى. من خلاله، يتعلّم الإنسان قيم التسامح، وقبول الآخر، والقدرة على الحوار، وهي قيم باتت أكثر إلحاحًا في عالمنا المعاصر. هذا القسم الخاص يتيح للطالبات ذوي الهمم التعبير عن أنفسهن وتنمية قدراتهن في بيئة شاملة ومحفزة".

كما أعرب القس اسطفانوس زكي عن تقديره لكل الجهود المبذولة .. موجها الشكر كل من آمن بأن كل فرد يستحق فرصة للتعلم. نبعث بتقديرنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيادة الحكيمة التي حفظت بلدنا من شر الحروب، ونصلي لله أن يديم الأمن والسلام".

ومن جانبه، قال القس ماجد كرم عن اعتزازه بما تحقق في القسم الخاص: "الاحتفال ليس مجرد عرض فني، بل هو قصة انتصار ورحلة إيمان، والنجاح الحقيقي يقاس بالكرامة والأمل المزروع في قلوب الطالبات. الشكر موصول لفريق العمل وأولياء الأمور، العمود الحقيقي لهذه الرحلة".

الجدير بالذكر أن قاعة "ديلز" تأسست عام 1932 على يد القس جون ديلز وزوجته، وكانت في بدايتها خيمة للطالبات قبل بدء اليوم الدراسي، ثم تطورت لتصبح قاعة متعددة الاستخدامات لإقامة المناسبات العامة والأنشطة الكنسية، وتعد تابعة للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر.

