حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.. تعرف عليها

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حقوق المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها شرعا، وذلك في معرض إجابتها على سؤال: "ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟.

حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أنه بوفاة الزوج تستحق الزوجة كامل المهر، منوهة أن الزوجة تستحق كامل قائمة الجهاز باعتباره مقدم صداقها وكذلك شَبْكتها؛ لأنها جزء من المهر.

وبالنسبة لمبلغ التعويض المذكور فإذا لم يصرف لأشخاص معينين طبقًا لما أصابهم من ضرر ناتج عن الوفاة فإنه يُقَسَّم حسب الميراث الشرعي، وبالنسبة للمعاش، فيحكمه قانون التأمين والمعاشات، وبالنسبة لمؤخر الصداق فهو حق الزوجة ويسدد لها قبل توزيع التَّرِكة.

وتابعت دار الإفتاء: وبالنسبة للشقة إذا كانت ملكًا للمتوفَّى فإنها توزَّع على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه: فيكون للزوجة الربع فرضًا، وللأب الباقي بعد الربع تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب، ولا شيء لإخوته ذكورًا وإناثًا؛ لحجبهم جميعًا بالأب الأقوى جهةً.

قائمة المنقولات ومدخرات الزوجة عند وفاة زوجها

وذكرت دار الإفتاء، أن المال الذي ملَّكه الزوج لزوجته المذكورة لتجهز به نفسها من ملابس وحليات ومجوهرات وخلاف ذلك، والمبالغ التي اقتصدتها ووفرتها من مصروف يدها، ملك لها خاصة، وليس لأحد من ورثته معارضتها في ذلك إذا كان تمليكه هذه المبالغ لها تمليكًا صحيحًا في حال صحته وقبضتها كذلك.

وتابعت دار الإفتاء: وكذلك المفروشات والفضيات والموبليات وجميع الأثاثات الموجودة بالمنزل وقت الإقرار، فإنها تكون ملكًا لزوجته المذكورة المقر لها بهذه الأشياء حسب إقراره بذلك، فليس لأحد من ورثته حق فيها أيضًا كما يُعلم ذلك من الرجوع إلى باب الإقرار من كتاب "تنقيح الحامدية".

مصر تدخل عصر صناعة القطارات.. مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. والمحافظ يؤكد: ندعم الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.. خبير: فرصة لتجنب كارثة إقليمية

صراع أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

