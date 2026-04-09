خبر سار بشان إصابة بلال عطية.. لا جراحة والعودة خلال أسابيع
حزب الله: الرد مستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان
معجزات قيام الليل.. 18 نعمة تغير حياتك بسبب هذه الصلاة
تحت المتابعة … تطورات مقلقة في حالة عبد الرحمن أبو زهرة
ضغوط متصاعدة تحاصر ترامب.. وقف إطلاق النار على المحك بين الداخل والخارج
عقب تراجعه .. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 9-4-2026
حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول.. تعرف عليها
دبلوماسيون: مصر بقيادة الرئيس السيسي لعبت دورا حاسما للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
وسط مخاوف من ألغام بحرية.. إيران تعلن مسارين بديلين لعبور السفن في مضيق هرمز
بحلم بحصد لقب الدوري.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مباراة الأهلي وعلاقته بالزمالك
أحمد موسى عن إغلاق مضيق هرمز: تهديد للاقتصاد العالمي وقرصنة واضحة
نيويورك تايمز: 4 سفن بضائع عبرت مضيق هرمز منذ وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

معجزات قيام الليل.. 18 نعمة تغير حياتك بسبب هذه الصلاة

معجزات قيام الليل
معجزات قيام الليل
أمل فوزي

لاشك أن معرفة معجزات قيام الليل ضرورة باعتبارها أحد الأسباب التي تزيد الحرص عليه واغتنام هذه العبادة ، وحيث إن قيام الليل من السُنن الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، والعبادات الليلة التي ورد في فضلها الكثير من النصوص، وهو ما يدلنا على معجزات قيام الليل ، فإذا كان من المعلوم لنا الكثير من أحكام وأعمال ووقت قيام الليل ، فلايزال هناك الكثير من الأسرار الخفية عنه، وحيث إن معرفة معجزات قيام الليل تعد من الحوافز والدوافع التي تزيد الحرص على هذه العبادة المهمة، والسُنة المؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- .

معجزات قيام الليل

ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت، فيما رواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ: "لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ، صَلَّى قَاعِدًا"، وعن خاتم الأنبياء والمرسلين أنه قال فيما أورده البخاري عن عبد الله بن عمرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِيّ رَسُولُ اللَّهِ "صلى الله عليه وسلم": "يَا عَبْدَ اللَّهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ".

وورد من معجزات قيام الليل ، أن المحافظة على قيام الليل لها معجزات عظيمة، منها ما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، من الفضائل الخمس، فقال: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد".

وقد ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ".

وجاء من معجزات قيام الليل والدعاء فيه أن الملائكة تشهده، فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى:" أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"، وشهود الملائكة لدعائك أمر يدفعك لأن تستثمر تلك اللحظات فتكثر الطاعات والدعاء فيها فقد تحظى بصلاتها عليك.

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والملائكةُ يُصلُّونَ على أحدِكُمْ ما دامَ في مجلسِهِ الذي صلَّى فيهِ، يقولونَ: اللهُمَّ ارحمْهُ؛ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ؛ اللهُمَّ تُبْ عليْهِ، مَا لمْ يُؤذِ فيهِ، مَا لمْ يُحْدِثْ فيه" رواه البخاري ومسلم.

وجاء عن الرحمة المهداة أنه قال: "إذا قالَ الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: فقُولُوا: اللهُمَّ ربَنَا لَكَ الحَمْدُ، فإنَّهُ مَنْ وافَقَ قولُهُ قولَ الملائكةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذنْبِهِ" رواه البخاري ومسلم، وأيضاً: "مَا صلَّى عليَّ أحدٌ صلاةً إلا صلَّتْ عليهِ الملائكةُ مَا دامَ يُصَلِّي عليَّ، فليُقِلَّ عَبْدٌ من ذلكَ أو ليُكْثِرْ" رواه أحمد، والدعاء لأخيك بالخير أمر يجعل الملائكة تؤمن خلفك وتدعوا لك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَا مِنْ عبدٍ مسلمٍ يدعو لأخيهِ بظهرِ الغيب إلا قالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمينَ ولكَ بمثلٍ" رواه مسلم.

فوائد قيام الليل

ورد في فوائد قيام الليل أنه عدّد العُلماءُ بضعة أمورٍ حثّت على قيام الليل وجعلت له أفضليّةً خاصّة، منها:

  • عناية النبيّ - عليه الصّلاة والسّلام - بقيام اللّيل حتى تفطّرت قدماه، فقد كان يجتهدُ في القيام اجتهادًا عظيمًا.
  • قيامُ اللّيل من أعظم أسبابِ دخول الجنّة.
  • قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة.
  • المحافظونَ على قيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.
  • مدح الله أهل قيام اللّيل.
  • عدَّهم الله تعالى في جملة عباده الأبرار.
  • قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ.
  • ومنهاةٌ للآثام.
  • قيامُ اللّيل أفضل الصَّلاة بعد الفريضة.
  • شرفُ المؤمن قيام اللّيل.
  • قيامُ اللّيل يُغْبَطُ عليه صاحبه لعظيم ثوابه، فهو خير من الدّنيا وما فيها.

قيام الليل

تُعتبرُ صلاة قيام الليل من أعظمِ الطّاعات عند الله تعالى، وهي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ إذ ترسم نورًا على وجه المؤمن، حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء ِالدُّنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر.

حكم صلاة قيام الليل

اختلف الفقهاءُ في حكم قيام اللّيل إن كان مُستحبًّا، وبذلك قال مالك، وهو المشهور عند باقي الفقهاءِ، لكن الاستحباب في حقّ العباد، وأمّا في حقّه - صلّى الله عليه وسلم - فهو واجب، والواجب عليه - عليه الصّلاة والسّلام - أقلّه ركعتين.

واحتجّوا بقوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك»، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون: أمَرهُ بالتهجّد في هذه السّورة كما أمره في قوله تعالى: «يا أيّها المزمل قم اللّيل إلا قليلا»، ولم يجيء ما ينسخه عنه.

و قال مُجاهد: "إنّما كان نافلةً للنّبي عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنّه قد غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، فكانت طاعته نافلة، أي: زيادة في الثّواب، ولغيره كفّارة لذنوبه"، ومع هذا الاختلافِ في حكم قيام اللّيل بحقِّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- إلا أنّهم اتّفقوا على كونه سُنةً على غيره من المُسلمين، فقد قال القحطانيّ في شرح أصول الأحكام: "وقيام اللّيل سُنّة مُؤكّدة بالكتاب والسُنّة وإجماع الأُمّة".

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

أرشيفية

تخلص من حبيبته وحاول إنهاء حياته.. تفاصيل جريمة كومباوند حدائق أكتوبر

لقطة من الواقعة

مكتئب من 2010.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شخص معلقا بأحد الكباري

الفيديو

حدث في دولة عربية.. الداخلية تحسم الجدل بشأن فيديو تعدي شخص على طفلة

شيخ الأزهر

انتهاك صارخ.. الأزهر يدين جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل

أذكار النوم مكتوبة كاملة

أذكار النوم مكتوبة كاملة.. رددها لنوم هادئ وقلب مطمئن

وزارة الأوقاف

ذكرى مذ.بحة بحر البقر.. الأوقاف: د.ماء الأطفال شاهدة على وحشية العدوان وقوة الإرادة المصرية

بالصور

قبل شم النسيم.. نصائح لتناول الفسيخ والرنجة دون أضرار

نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..
نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..
نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..

يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة

يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة
يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة
يارا بفستان كب أنيق في جلسة تصوير جديدة

هنا الزاهد تثير الجدل بحقيبة.. سعرها يقترب من 160 ألف جنيه

هنا الزاهد تثير الجدل بحقيبة بلغ سعرها ما يقرب من 160 الف جنيه
هنا الزاهد تثير الجدل بحقيبة بلغ سعرها ما يقرب من 160 الف جنيه
هنا الزاهد تثير الجدل بحقيبة بلغ سعرها ما يقرب من 160 الف جنيه

أسعار بيجو 5008 موديل 2020 المستعملة في مصر

بيجو 5008 موديل 2020‏
بيجو 5008 موديل 2020‏
بيجو 5008 موديل 2020‏

فيديو

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد