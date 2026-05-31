بالأرقام.. ناقد رياضي: مصطفي محمد لا يصلح للمنتخب الوطني

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ارقام مصطفي محمد مع منتخب مصر بعد استبعاده من القائمة المنتخب في كأس العالم.



وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بالأرقام التي لا تكذب .. مصطفى محمد لا يصلح لارتداء قميص منتخب مصر.

تابع :" ناس كتير بتتكلم على مصطفى محمد وبتنتقد حسام حسن عشان مختاروش لقائمة منتخب مصر في كاس العالم ، طيب ما تيجوا نشوف الأرقام بتقول ايه مع مصطفى محمد منذ تولي حسام حسن.

أضاف :" في تصفيات كأس أمم افريقيا منتخب مصر لعب 6 ماتشات 2 مع كاب فيردي و2 مع بوتسوانا و2 مع موريتانيا ، مصطفى شارك في 4 ماتشات منهم ومسجلش ولا هدف ، وصنع هدف وحيد.

أكمل: "في تصفيات كاس العالم منتخب مصر لعب 8 ماتشات مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو وأثيوبيا وسيراليون وجيبوتي ، مصطفى لعب في الـ 8 ماتشات كلهم ومسجلش ولا هدف ومصنعش ولا هدف.

أسرد: " في نهائيات كأس أمم أفريقيا منتخب مصر لعب 7 ماتشات مصطفى شارك في 6 ماتشات منهم ومسجلش ولا هدف وصنع هدف وحيد.

أكمل :"يعني مهاجم منتخب مصر الأول منذ تولى حسام حسن تدريب المنتخب لعب معاه في 21 ماتش رسمي بالتمام والكمال ، مسجلش فيهم ولا هدف وصنع هدفين فقط.

آخر 7 ماتشات ودية لعبهم منتخب مصر شارك مصطفى في 5 ماتشات منهم وسجل هدف وحيد فقط ومصنعش ولا هدف.

يعني آخر 28 مباراة شارك فيهم مصطفى محمد مع منتخب مصر سجل هدف وحيد (في مباراة ودية) وصنع هدفين فقط !!!

مصطفى كمان آخر 28 مباراة شارك فيهم مع فريقه نانت الفرنسي سجل 4 أهداف ومصنعش ولا هدف، وفريقه هبط إلى الدرجة التانية في فرنسا.

المشكلة مش في كده وبس المشكلة كمان ان رغم كل الأرقام السلبية دي ، مصطفى محمد لما حسام حسن بيغيره في ماتش او لما ميبدأش بيه ويقعده ده بيبدي اعتراضه وبيقلب وشه ومش بيتقبل الامر ده زي باقي زمايله وده طبعا بيأثر بالسلب على المنتخب كله.

تفتكروا بقى بعد الأرقام السلبية دي وبعد التصرفات السلبية دي كلها حسام حسن غلطان انه استبعده من منتخب مصر ؟؟!!