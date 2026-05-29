حسام حسن عن استبعاد مصطفى محمد وناصر ماهر: الاختيارات الفنية تحكم قراراتي

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن الأسباب التي دفعته لاستبعاد الثنائي مصطفى محمد وناصر ماهر من قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن قراراته تعتمد فقط على الرؤية الفنية دون أي اعتبارات شخصية.

“الاختيارات الفنية تحكم قراراتي”

وخلال المؤتمر الصحفي عقب فوز منتخب مصر على روسيا، شدد حسام حسن على أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بعدالة كاملة، موضحًا أن استبعاد مصطفى محمد جاء بناءً على وجهة نظر فنية بحتة.

وأضاف أن المدربين الكبار في العالم يتخذون قرارات مماثلة دون إثارة الجدل حولها، مستشهدًا بمدرب منتخب إنجلترا الذي لا يتعرض لانتقادات عند استبعاد أي لاعب.

وأكد مدرب منتخب مصر أن وجود اللاعب داخل الدوري المصري أو تألقه مع ناديه لا يعني بالضرورة انضمامه للقائمة النهائية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني تابع وجهز ملفات لأكثر من 40 لاعبًا قبل الاستقرار على القائمة النهائية.

لا خلافات شخصية مع أي لاعب

ونفى حسام حسن وجود أي أزمات شخصية مع اللاعبين المستبعدين، مؤكدًا أن جميع عناصر المنتخب بالنسبة له بمثابة “إخوته الصغار”، وأنه لا يمكن أن يظلم أي لاعب أو يستبعده لأسباب غير فنية.

وأشار إلى أنه طوال مسيرته التدريبية منح الفرصة للعديد من اللاعبين الذين أصبحوا فيما بعد نجوماً كبارًا، موضحًا أنه كان من أوائل من دعموا المدافع محمد عبد المنعم ومنحه الثقة قبل تألقه الكبير.

إشادة بإسلام عيسى وفرص جديدة

وبخصوص استبعاد ناصر ماهر، أوضح حسام حسن أن القرار أيضًا فني، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه منح الفرصة للاعبين آخرين مثل إسلام عيسى، الذي لم يكن يتوقع الانضمام للمنتخب في الفترة الأخيرة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد أنه لا ينظر إلى أسماء الأندية أو شعبية اللاعبين، وإنما يعتمد فقط على ما يراه الأفضل لمصلحة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة والاستعداد لكأس العالم 2026