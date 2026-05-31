غسان سلامة: قلعة الشقيف تجمع بين القيمة الأثرية والأهمية الاستراتيجية

أكد غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، أن قلعة الشقيف تُعد موقعًا أثريًا مهمًا يعود إلى عصور تاريخية مثل الحقبة الصليبية والمملوكية وغيرها، مشيرًا إلى أن لها قيمة تاريخية متجذرة في الذاكرة الثقافية للمنطقة.

وأضاف «سلامة»، خلال حواره مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن القلعة، رغم أهميتها الأثرية، تحولت في العصر الحديث إلى موقع استراتيجي بالغ الأهمية، دارت حوله معارك متعددة خلال العقود الماضية، لا سيما في سياق الصراعات التي شهدتها المنطقة على مدى نحو 50 عامًا.

وأشار إلى أن البعد الاستراتيجي غالبًا ما يطغى على القيمة الأثرية للموقع من وجهة نظر الأطراف الإسرائيلية، نظرًا لاستخدامه في سياقات عسكرية ونزاعية، وهو ما يقلل من التركيز على طابعه التاريخي والثقافي.

وشدد على أن اللبنانيين يتمسكون بقلعة الشقيف باعتبارها جزءًا من تاريخهم وإرثهم القديم، مؤكدًا أن الموقع يمثل قيمة وطنية وتاريخية مهمة، تتجاوز البعد العسكري الذي ارتبط به في فترات الصراع.



https://www.youtube.com/shorts/syZGOXpg3Is?t=4&feature=share