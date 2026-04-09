تحت المتابعة … تطورات مقلقة في حالة عبد الرحمن أبو زهرة

كشف أحمد عبدالرحمن أبو زهرة تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي استدعت نقله إلى المستشفى.

وأوضح أن والده لا يعتمد على أجهزة التنفس الصناعي، بل يتلقى الأكسجين عبر جهاز عادي، مشيرًا إلى أن حالته لم تصل إلى مرحلة الاحتياج للتنفس الصناعي حتى الآن.

وأضاف أن الأطباء أجروا له مجموعة من الفحوصات والأشعات الطبية، لكن النتائج لم تحسم بعد ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن ورم أو تجمع سوائل على الرئة، مؤكدًا استمرار المتابعة الطبية الدقيقة.

في السياق، نشرت سارة صبري، حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة، صورة لها مع جدها، وطلبت الدعاء له بعد وعكته الصحية الأخيرة. وعلقت قائلة: «حتة من قلبي.. أرجوكم ادعوا لجدي في صلواتكم».

وكان الفنان قد تعرض لوعكة صحية منذ ثاني أيام عيد الفطر، نتيجة مشكلات في الرئة والتنفس، ما استدعى دخوله المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وسط حالة من القلق داخل أسرته.

وأشار نجله إلى أن حالته ما تزال حرجة نسبيًا، مطالبًا الجمهور بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة، خاصة في ظل مكانته الكبيرة لدى الجمهور وتاريخه الفني الطويل.

كما فضلت الأسرة عدم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي احترامًا لخصوصية الحالة، مؤكدة أن الدعم المعنوي يمثل عاملًا مهمًا خلال هذه الفترة.



