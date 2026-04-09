حزب الله: الرد مستمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان

أعلن حزب الله أن عملياته الردّية ستستمر “حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان وشعبه”، مؤكداً أن التصعيد الحالي لن يوقفه إلا وقف كامل للهجمات.



وشدد الحزب في بيان له على أن استهدافاته تأتي في إطار ما وصفه بالرد على الاعتداءات المستمرة، مشيراً إلى أن “المعادلة ستبقى قائمة” ما لم يتوقف القصف والعمليات العسكرية ضد الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في العاصمة اللبنانية بيروت، استهدفت برجا سكنيا، إلى جانب منصة صواريخ تابعة لـحزب الله.

وأوضح الجيش، في بيان، أن المنصة كانت مُعدة للإطلاق، مشيرًا إلى أنه تم استهدافها بشكل استباقي قبل تنفيذ أي هجوم.



وأضاف أن البرج السكني المستهدف كان يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل حزب الله، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستخدام أو حجم الخسائر.



وتأتي هذه الضربات في سياق تصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية.