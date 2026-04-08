وزير الدفاع الإسرائيلي: نفذنا أكبر ضربة مركزة على "حزب الله" منذ عملية البيجر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ، اليوم الأربعاء، أكبر ضربة مركزة على "حزب الله" منذ عملية البيجر.

وقال كاتس - في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - : "هاجمنا مئات العناصر من حزب الله في ضربة مفاجئة على مقاره بأنحاء لبنان".

وأضاف: "حذرنا نعيم قاسم من أن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا لمهاجمة إسرائيل"، منوهًا بأن دور نعيم قاسم سيأتي قريبًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن في وقت سابق من اليوم الأربعاء أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق قريبة من مقرات الحكومة ومجلس النواب اللبناني وجميع أنحاء لبنان، كما نفذ عارات مكثفة استهدفت بلدات في البقاع شرقي لبنان.