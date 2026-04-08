كاتس: الضربة الحالية هي الأكبر والأكثر تركيزا ضد حزب الله منذ عملية البيجر

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن قوات الاحتلال شنت هجوما مفاجئا استهدف مئات من عناصر حزب الله في مقراتهم بأنحاء لبنان.

وقال كاتس في تصريحات له : الضربة الحالية هي الأكبر والأكثر تركيزا ضد حزب الله منذ "عملية البيجر.

كما توعد رئيس وزراء الاحتلال قائلا : دور نعيم قاسم سيأتي بصفته إرهابيا خطيرا. و أوفينا بجزء من وعدنا بجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا لمهاجمة إسرائيل نيابة عن إيران.

وواصل كاتس: نصرّ على فصل ساحات القتال بين إيران ولبنان لتغيير الواقع وإزالة التهديدات عن الشمال.

وختم كاتس تصريحاته: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر لن تقبل أي تهديد أو أذى لمواطنيها لا من إيران ولا من لبنان.