دينزا Z9GT تقتحم أوروبا.. شحن خارق وأداء فائق في فئة الفخامة الكهربائية

أعلنت دينزا التابعة لعملاق السيارات الصيني بي واي دي، عن دخولها السوق الأوروبية عبر طرازها الجديد Z9GT، الذي يمثل خطوة جريئة في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، بفضل مزيج متكامل من الأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة.

تأتي دينزا Z9GT بتصميم رياضي انسيابي من فئة “جراند تورر”، يجمع بين أناقة السيدان وطابع السيارات الرياضية، مع خطوط ديناميكية تعزز الكفاءة الهوائية وتمنح السيارة حضورا لافتا على الطريق، وتعتمد السيارة على تصميم “Fastback” الذي يضيف لمسة عصرية ويحسن الأداء الديناميكي.

على صعيد الأداء، تقدم Z9GT أرقاما قوية، خاصة في النسخة الكهربائية بالكامل، حيث تعتمد على نظام ثلاثي المحركات يولد قوة تصل إلى نحو 952 حصانا، ما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال حوالي 3.4 ثانية فقط، كما تتوفر بنسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV) لتلبية احتياجات شريحة أوسع من المستخدمين.

تستمد السيارة طاقتها من بطارية Blade المتطورة بسعة تقارب 100 كيلوواط/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يتجاوز 600 كيلومتر، ما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة، لكن أبرز ما يميزها هو تقنية الشحن فائق السرعة “Flash”، التي تتيح شحن البطارية من 10% إلى 97% خلال نحو 9 دقائق فقط، وهو رقم استثنائي يضعها في صدارة تقنيات الشحن الحديثة.

كما زودت Z9GT بأنظمة متقدمة، مثل التوجيه بالعجلات الخلفية لتحسين المناورة، إلى جانب تقنيات مبتكرة مثل “الحركة الجانبية” التي تسهل الركن في المساحات الضيقة، وتكتمل التجربة بمقصورة فاخرة تعتمد على مواد عالية الجودة وشاشات رقمية متطورة، ما يعزز من راحة السائق والركاب.

إطلاق Z9GT في أوروبا يعكس طموح BYD لتعزيز حضورها العالمي، خاصة في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، ومنافسة الأسماء الكبرى في هذا القطاع، ومع هذه المواصفات، تبدو Z9GT كواحدة من أبرز السيارات التي تعيد تعريف مفهوم الفخامة الكهربائية في الوقت الحالي.