قبل شم النسيم.. نصائح لتناول الفسيخ والرنجة دون أضرار

مع اقتراب موعد شم النسيم وأهم ما يميز هذا الاحتفال هو تناول الفسيخ والرنجة، والتنزه فى الحدائق العامة، ولكن قد يصاب البعض بتسمم غذائي ومشاكل صحية خطيرة بسبب تناول هذه الأكلة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض النصائح للاستمتاع بمذاق الفسيخ والرنجة دون أى أضرار وفقا لموقع هيلثى.

نصائح لتناول الفسيخ و الرنجة دون أضرار..

- إضافة البصل والليمون والخل لطبق الفسيخ والرنجة لتطهير الجسم من السموم.

- عدم الإفراط فى تناول الفسيخ والرنجة لما له من أضرار على الجسم خاصة الكلى.

- الإكثار من تناول الماء والسوائل على مدار اليوم لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة.

-تجنب شرب المياه الغازيه حتي لاتزداد حموضة المعدة

- تناول الحمص بجانب الفسيخ والرنجة فهو مصدر بروتيني هام ويحتوي على فيتامينات عديدة للجسم

- عند شراء فسيخ جاهز يجب أن يكون من مكان مضمون وموثوق منه وتمت تجربته.