مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

أفادت مصادر داخل حزب الله بمقتل الحارس الشخصي للأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وذلك جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مصدر أمني لبناني أن الغارة الأولى وقعت فجر اليوم، واستهدفت مبنى ومنطقة لانتظار السيارات في منطقة كورنيش المزرعة، مشيراً إلى أن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن احتمال تواجد قاسم في الموقع المستهدف أثناء القصف.



في المقابل، نفت هيئة البث الإسرائيلية ما ورد في تقارير إعلامية حول محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله خلال الضربات الأخيرة، مؤكدة أنه لم يكن هدفاً لأي عملية استهداف في الغارات الجوية على لبنان.



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، واستمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي اللبنانية.