رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

شهدت منطقة مسجد العارف بالله بمحافظة سوهاج واقعة اختفاء غامضة لفتاة تُدعى إيمان يوسف، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.





وكانت الفتاة، المنحدرة من قرية العُمرة بمركز أبوتشت في قنا، برفقة والدها أثناء زيارة للمقام، قبل أن تختفي خلال دقائق قليلة أثناء غيابه لشراء بعض الأغراض.





وتُعاني إيمان من مرض في المخ ونوبات كهرباء زائدة، ما يزيد من المخاوف على سلامتها.





وأكدت الأسرة استمرار عمليات البحث دون نتائج، مع تداول معلومات غير مؤكدة عن توجهها إلى القاهرة.





وناشد والدها المواطنين المساعدة في العثور عليها، مطالبًا بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.