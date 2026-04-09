بحلم بحصد لقب الدوري.. النائب محمد أبو العينين يكشف كواليس مباراة الأهلي وعلاقته بالزمالك

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا أن مباراة الفريق أمام نظيره الأهلي في الدوري الممتاز تعتبر من أقوى المباريات.

وأضاف أبو العينين في تصريحات لبرنامج اللعيب الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي « المباراة من أقوى المباريات اللي عملوها الفريقين، وفريق النادي الأهلي وفريق نادي سيراميكا كليوباترا بذلا مجهودا كبيرا جدًا خلال المباراة».

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا «فيه حظ وسوء حظ كعادة الكرة بإستمرار، كنا ممكن نبقى محظوظين أكتر ونحرز أهداف في آخر فرصتين، وكان ممكن الأهلي يستغل فرصة أو اتنين ضاعوا منه، لكن هي دي الكورة» .

وأضاف أبو العينين - سعيد جدًا إن المباراة كانت راقية، والمجهود اللي بُذل من الفريقين كان مجهود كبير.، أنا أهلاوي وبعشق الأهلي وعنيا للأهلي ده مبدأ، فريق سيراميكا كليوباترا ده فريقي وولادي وأتمنى ينجح ويفوز وياخد الدوري.

واستكمل «اللي يفوز من الأهلي وسيراميكا كليوباترا بكون سعيد لكن عاوز اتفرج على مباراة بفنيات الكرة وآداء عالي من الفريقين. سيراميكا كليوباترا فريق قوي وبيلعبوا بقالهم فترة ومتواجدين على الساحة الرياضية بقوة».

وأضاف أبو العينين «اللاعبين والجهاز الفني والإداري والمدرب بذلوا مجهود كبير جدا و رائع وفي بعض الحالات بيتظلموا من الحكام وفي بعض الحالات المستوى مش بيكون بالشكل اللي أنا عاوزه وفي بعض الحالات بيكون مستوى رائع جدًا لكن لا يحالفهم الحظ» .

وأوضح رئيس نادي سيراميكا كليوباترا « واحد بقى يقولك ده هيدي .. هدية ده واحد بيتكلم في الطراوة، كل واحد بيطلع فيلم وقصة ويعمل نفسه أبو العريف وعارف كل حاجة، أنا مبردش على الكلام ده خالص» .

وقال النائب محمد أبو العينين: لا أهتم بالآراء الإجتهادية اللي ملهاش أي منطق، إحنا بنلعب بمنتهى الأمانة، الماتش كله كان حامي جدًا من أول لآخر دقيقة وفي النهاية الفوز لمن يستحقه.

ولفت إلى٠ أن الكابتن علي ماهر من أفضل المدربين اللي مسكوا الفرقة صاحب مبدأ قائلا: كلنا أصحاب مبادئ وعمرنا ما هنسيب ماتش لحد وهنعمل أداء كويس، وبعد كده صاحب الحظ والنصيب والقدرة على المكسب ربنا يوفقه.

وأضاف: مش بنسيب ماتشات لحد ومن حق كل لاعب إنه يؤدي أداء بجودة عالية ويفوز، هي دي البطولة والرياضة وفي واحد يقولك عملوا 11 لاعب كسر علشان يسيبوا الماتش، ده كلام المرضى، كلام العالم التعبانة، أنا مبردش على الكلام ده ولا أعيره أي انتباه.

وتابع: أنت دلوقتي عامل مشروع الهدف منه أولا إنك تحقق بطولة رياضية، وتكسب ماتش تتألق بيه، وترفع معنويات الفريق ولما يكون نازل عارف إنه فريق جسور وقوي وداخل ينافس ويكسب ماتش ويحقق بطولة، هنا المعنويات بتبقى مرتفعة جدا، غير واحد قاعد يألف قصص وقاعد في الطراوة وبيشرب قهوة، ويديها 2 فيسبوك و2 تويتة، وعامل نفسه عارف بواطن الأمور كلها، ده مسكين وغلبان عنده فقر فكري، هتقوله إيه؟.

وعن ركلة الجزاء بلقاء الأهلي وسيراميكا .. قال أبو العينين « ضربة الجزاء أنا حققت فيها، جت في رجليه وطلعت من رجليه على إيديه، كده مش ضربة جزاء، ضربة جزاء لو ضربت في إيده على طول، لكن هو اللي راح شاف الفار واتأكد من الضربة، مجتش في إيديه على طول، خلي بالك من الفنيات دي، علشان كل واحد بيقعد يتكلم زي ما هو عاوز والحكم كان منصف فيها، لكن المشاهد اللي ميشوفش دي، هيقول ضربة جزاء» .

وعن علاقته بنادي الزمالك قال النائب محمد أبو العينين: مفيش أي حاجة بيني وبين نادي الزمالك، معظمهم أصحابي وحبايبي، أنا انتمائي للأهلي آه وبعشق الأهلي ويكبر وربنا يزيده، لكن الزمالك أي حاجة عاوزها أو أقدر اعملها من عينيا الاتنين معنديش مشكلة مع حد وهي دي الروح الرياضية واحنا اتعاملنا مع كذا نادي في مصر واتعاملنا مع بيراميدز والأهلي، وأعتقد قبل كده مع الزمالك ومرتضى منصور لما مسك الزمالك طلب مني حاجات ومترددتش وقولتله عينيا وبعتله اللي هو عاوزه وأنا بتعامل بحب وتقدير والرياضة متعتها في التقدير والمحبة، مش العداوة .

وعن رحيل علي ماهر قال : مش هوافق لو الأهلي طلب مني علي ماهر لإني بعتبره من أبناء نادي سيراميكا كليوباترا وفيه فرق إنك تعمل صفقة لاعب قصاد لاعب، حارس قصاد حارس، لكن تاخد حد من أصول النادي اللي هو المدرب أو المدير الإداري أقول لا دول أصول عندي.

واستكمل أبو العينين - طارق أبو العينين ابني وهو شخصية محترمة وكل ما تقرب منه تحبه أكتر، ربنا يوفقه ويحميه ويحفظه وينصره، بيقوم بعمله بكفاءه وحب ومن طليعة الشباب المحترم، لما تعاشره هتشعر بالكلام اللي بقولك عليه.

واختتم النائب محمد أبو العينين حديثه قائلا: أكيد بحلم بالفوز بالدوري والدخول في بطولات أفريقيا ومعرفش نقدر نحققه السنة دي ولا لا، لكن احنا كنا قاب قوسين أو أدنى، من شهرين، قعدنا فترة المركز الأول، وكنا عاوزين نكمل، لكن حصل اللي حصل، ده قدر بقى وحظ، ظلم، حصل اللي حصل وفي حاجات بتحصل كده هتقول إيه، خلاص.