هتاكل بطاطس مقلية وهتخس.. اختراع طريقة جديدة في الطهي

تمكن عدد من الباحثين بجامعة إلينوي من فك شفرة المعادلة الصعبة، وابتكار طريقة جديدة لتحضير البطاطس المقلية بطريقة صحية مع تقليل امتصاصها للزيت.

اتنين في واحد

وتتكون الطريقة الجديدة من أسلوبين مختلفين في الطهي حيث تبدأ بقلي البطاطس لفترة وجيزة لكى تتكون القشرة الخارجية المقرمشة المحببة.

أما الخطوة الثانية فهى استكمال طهى البطاطس في جهاز الميكروويف وذلك لاستكمال النضج من الداخل دون استعمال مزيد من الزيت.

ونُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلتي "Current Research in Food Science" و"Food Science" وتعتمد هذه الآلية المزدوجة تقليص كمية الزيوت الممتصة، مما ينعكس إيجاباً على خفض السعرات الحرارية والدهون بشكل ملحوظ، دون المساس بالطعم الأصلي الذي يعشقه المستهلكون.

أهمية الاختراع

كشف دكتور باوان سينغ تاكار أن السر وراء هذه التقنية في قلي البطاطس هى مساعدة الاشخاص في الالتزام بالرجيم في التخلص من الصراع اليومي والسيطرة في الرغبة في اتباع نظام غذائي صحي.

وقال تاكار: " نسبة الزيوت العالية في الطعام تضفي نكهة مميزة لكنها تزيد السعرات الحرارية بشكل هائل".

وأكد الفريق البحثي أن طريقتهم الجديدة نجحت في تقديم حل لاصحاب الريجيم يجمع بين المذاق الشهى والحفاظ على الريجيم لكن هناك مشكلة أن هذا الطريقة بها خطوة إضافية وتستغرق مزيد من الوقت.