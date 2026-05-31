متابعة مكثفة لـ51 وحدة صحية ببني سويف لضمان استمرار الخدمات الطبية خلال عيد الأضحى

في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبمتابعة الدكتور أحمد أشرف مدير الرعايه الاساسيه ومنسق عام المبادرات ، نفذت فرق الإشراف التابعة لإدارة الرعاية الأساسية وإدارة التمريض واداره الحوكمه بمديرية الصحة، إلى جانب فرق الإشراف بالإدارات الصحية، حملة مرور موسعة على 51 وحدة صحية بمختلف مراكز المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة على مدار الساعة.

وشملت الجولات الميدانية ، متابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية الفرق الطبية وتوافر الخدمات الصحية للمواطنين خلال فترة العيد.

حيث قامت فرق الإشراف التابعة للرعاية الأساسية والتمريض والحوكمه بالمرور على عدد من الوحدات الصحية بإدارات اهناسيا وببا، فيما كثفت الإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة حملات المتابعة تحت إشراف مديري الإدارات الصحية، حيث شملت الجولات وحدات صحية ومراكز طبية ومكاتب صحة بمراكز أهناسيا والفشن والواسطى وببا وبني سويف وسمسطا وناصر.

وهدفت حملات المرور، التي جرت اليوم السبت الموافق 30 مايو، رابع ايام عيد الأضحى المبارك، إلى التأكد من انتظام النوبتجيات داخل الوحدات الصحية، وتوافر الأدوية والأمصال بأقسام الطوارئ، وجاهزية الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان، وتقديم خدمات المبادرات، وتوفير التطعيمات، واستمرار تقديم خدمات طوارئ الأسنان.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة وآمنة للمواطنين خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية، مع استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.