سكك حديد مصر: تشغيل قطار 1945 "ثالثة مكيفة" من أسوان إلى القاهرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل رحلة القطار رقم 1945 ( ثالثة مكيفة - اسوان / القاهرة ) ، وذلك يوم الاحد الموافق 12 / 4 / 2026.

ويقوم القطار من محطة اسوان في تمام 11:30 صباحاً علي ان يصل الي محطة القاهرة في تمام الساعة 00:10 بعد منتصف الليل وفقاً للجدول المرفق.



وتيسيراً على السادة جهور الركاب تتيح الهيئة الحصول على تذاكر السفر من خلال طرق الدفع المتنوعة وتشمل شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة وتطبيق الهاتف المحمول ، الي جانب وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة (فوري -خالص- الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول - مصاري - أموال - موجة - سمارت باي - وقتي ) .

كما يمكن الحجز من خلال الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 ، بالإضافة الي مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية ، وكذلك ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.



وتؤكد الهيئة استمرارها في تعزيز كفاءة التشغيل لتلبية احتياجات الجمهور وتقديم خدمة متميزة لهم على مختلف خطوط الشبكة.