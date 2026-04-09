أحمد موسى عن إغلاق مضيق هرمز: تهديد للاقتصاد العالمي وقرصنة واضحة

علق الإعلامي أحمد موسى على إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران لمدة أسبوعين.

وكتب أحمد موسى، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس":"النظام الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز، وعدم السماح للسفن بالمرور، واحتجاز نحو 170 مليون برميل من البترول، ما يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، ويجعل شعوب العالم تدفع ثمن البلطجة الإيرانية، وعدم التزامها بفتح هرمز لحركة الملاحة العالمية، وتعطيل سلاسل الإمدادات. ما يقوم به الحرس الثوري قرصنة."

وأعلنت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية تعليق طهران عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز، تزامنًا مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأفادت الوكالة، امس الأربعاء، بأن ناقلات النفط توقفت تمامًا عن عبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية.

