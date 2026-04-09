أسعار بيجو 5008 موديل 2020 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة بيجو 5008 موديل 2020‏.

تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2020، على محرك تيربو سعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، يولد قوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مما يسمح لها بالتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، مع استهلاك اقتصادي للوقود يبلغ حوالي 6 لتر لكل 100 كم.

تأتي السيارة بيجو 5008 موديل 2020، بطول إجمالي يبلغ 4.64 متر وقاعدة عجلات تصل إلى 2.84 متر، مما يوفر مقصورة داخلية تسع لـ 7 ركاب، تبلغ سعة الحقيبة الخلفية 510 لتر عند طي مقاعد الصف الثالث، وتصل سعة خزان الوقود إلى 53 لتر، مع ارتفاع عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ حوالي 19 سم.

تتضمن السيارة بيجو 5008 موديل 2020، 6 وسائد هوائية وأنظمة فرامل متطورة مثل ABS وEBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، تقنياً تتميز بشاشة عدادات رقمية (i-Cockpit) قياس 12.3 بوصة، وشاشة لمس وسطية قياس 8 بوصة، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة لتعزيز الرؤية والأمان.

وعن سعر السيارة بيجو 5008 موديل 2020‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط مليون جنيه، ‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎