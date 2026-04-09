الأوقاف تطلق دورات الوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية بجميع مديريات الجمهورية

انطلقت فعاليات دورات «الوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية» للأئمة والواعظات بجميع مديريات الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وتنفيذ الإدارة العامة للتدريب من خلال مسئولي التدريب بالمديريات، في إطار دور وزارة الأوقاف في بناء الوعي الرشيد، وتنفيذًا لاستراتيجيتها في مواجهة القضايا المجتمعية.

وتركزت محاور هذه الدورات على ثلاثة محاور رئيسة، شملت: بيان خطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها على المجتمع، وتوضيح مفاهيم الصحة الإنجابية، إلى جانب التأصيل الشرعي لهذه المفاهيم، بما يعزز الفهم الصحيح ويواكب متطلبات الواقع.

ويشارك في تقديم هذه الدورات نخبة من الأئمة والواعظات، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة، في إطار تكامل الجهود المؤسسية لنشر الوعي بالقضايا السكانية والصحية.

وفي سياق متصل، كانت الإدارة العامة للتدريب قد نفذت دورة تدريبية مركزية بأكاديمية الأوقاف الدولية للأئمة والواعظات من أصحاب التميز في الظهور الإعلامي، استهدفت (60) إمامًا وواعظة يمثلون مختلف مديريات الجمهورية، تمهيدًا لتعميم التجربة ونقلها إلى باقي المحافظات.

ومن المقرر أن تستكمل الإدارة العامة للتدريب تنفيذ (40) دورة إضافية خلال الأسبوع المقبل بمختلف المديريات، على أن تمتد المرحلة التالية إلى تكثيف الجهود التوعوية بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، من خلال الدروس الدينية والقوافل الدعوية.

وتأتي هذه الدورات في إطار جهود وزارة الأوقاف للتوعية بالقضايا السكانية، ودعم مبادرات الدولة لبناء الإنسان، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الوعي المجتمعي بالقضايا الحيوية.