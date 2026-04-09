الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني يكشف عن دور مهم لروسيا في الحرب الإيرانية

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني
محمود نوفل

اتهم وزير الدفاع البريطاني  جون هيلي روسيا بأنها تبادلت معلومات استخباراتية مع إيران ودربت قواتها على تكتيكات المسيرات.

وقال وزير الدفاع البريطاني في تصريحات له : نشر جميع الأصول والعسكريين البريطانيين في الشرق الأوسط لا يصب في مصلحتنا.

وفي وقت لاحق، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي على وجود دور عسكري روسي داعم لإيران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ، مضيفاً أنه “لا يستبعد أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراء بعض التكتيكات الإيرانية، وربما بعض قدراتها أيضاً”.

وذكر  "التقييم البريطاني يُرجّح بدرجة كبيرة أنه، حتى قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية، شاركت موسكو معلومات استخباراتية وقدّمت تدريباً لطهران، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا المسيّرات وعملياتها والحرب الإلكترونية".

وختم الوزير البريطاني "المعطيات تشير إلى أن التعاون مستمر بين موسكو وطهران حتى الآن"، موضحاً ذلك بقوله "نحن نرى محوراً للعدوان يضم روسيا وإيران، وهما دولتان تُهددان جيرانهما، وتشكلان خطراً أوسع علينا جميعاً".

