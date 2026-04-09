نزيف لا يتوقف.. إصابة 7451 إسرائيليا منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس عن إصابة 7451 إسرائيليا منذ بداية الحرب، جراء الهجمات الصاروخية التي شُنت من إيران ولبنان.

وأفادت الصحة الإسرئيلية بأن 118 شخصا من المصابين جراء الحرب لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن جراح 45 منهم تُصنف بين حرجة ومتوسطة.

وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حزب الله أطلق باتجاه الأراضي المحتلة نحو 6 آلاف و 500 قذيفة وصاروخ ومسيرة خلال شهر.

فيما نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي بأن حزب الله أطلق منذ الصباح 50 صاروخا على شمال إسرائيل.

ومن جانبه ، استهدف حزب الله تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ في مستوطنة مسكاف عام بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

وأشار الحزب أيضا إلى أن عناصره قصفت بالصواريخ بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة يسود همعلاه.